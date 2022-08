Le mercato est déjà fini à Madrid: le Real annonce qu’il n’effectuera plus de transfert entrant cet été

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a exclu toute nouvelle recrue cet été dans l’effectif des vainqueurs de la Ligue des Champions et de la Supercoupe d’Europe.

Depuis qu’ils ont remporté la Ligue des Champions et la Liga espagnole la saison dernière, les Madrilènes ont attiré le milieu de terrain français Aurelien Tchouameni (Monaco) et le défenseur central allemand Antonio Rudiger (Chelsea). Tous deux sont restés sur le banc mercredi en Finlande.

Les buts de David Alaba et de Karim Benzema – qui a dépassé Raul au classement des buteurs de l’histoire du Real Madrid – ont scellé une victoire 2-0 mercredi à Helsinki aux dépens de l’Eintracht Francfort en Supercoupe.Le Real a désormais remporté 17 de ses 19 dernières finales.

La victoire de Madrid a également permis à Carlo Ancelotti de dépasser Pep Guardiola en tant qu’entraîneur ayant remporté le plus de Supercoupe (quatre) et Perez a couvert d’éloges l’Italien après ce nouveau trophée à installer au Santiago Bernabeu.

À la question de savoir s’il pensait que l’attaquant français était en passe de remporter le Ballon d’Or, Perez a ajouté : « À mon avis, il l’a déjà mérité l’année dernière et encore plus cette année. »

« Nous avons fait une bonne saison et cette Super Coupe nous rend très fiers », a déclaré Perez. « Il faut d’abord atteindre les finales et ensuite les gagner. Nous avons une grande équipe, c’est du travail bien fait. Ancelotti gère très bien cette équipe, c’est une partie importante du succès et nous commençons cette nouvelle saison, qui débute dimanche (à Almeria à 22h00, ndlr) avec beaucoup d’enthousiasme. »