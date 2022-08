Voyage à l’étranger: des perturbations pour aller en France

Le samedi 13 août est lui classé rouge et ce, dans tous les sens de circulation. Autour de la Méditerranée, la journée est même noire sur les autoroutes A7, A8 et A9. Par ailleurs, en Auvergne Rhône-Alpes, de fortes perturbations sont également prévues.

Les week-ends, du 6 au 28 août, et le lundi 15 août, la SNCF procède à des travaux d’infrastructure à hauteur de Lille-Flandres (FR). Pour cette raison, moins de trains circulent entre Mouscron/Tournai et Lille-Flandres (FR). Et le week-end du 13-14 août, aucun train circule vers et depuis Lille-Flandres (FR). Néanmoins, l’offre est adaptée en conséquence et des bus de remplacement sont proposés.