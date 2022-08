Un quatrième Diable à l’AC Milan? Le club lombard voudrait faire d’Albert Sambi Lokonga le successeur de Franck Kessié!

Paolo Maldini et Stefano Pioli seraient-ils tombés amoureux de notre beau pays ? Quand on voit leur nouvelle cible sur le marché des transferts, c’est ce qu’on est en droit de penser. Après Alexis Saelemaekers, déjà au club depuis deux ans et demi, Divock Origi, arrivé libre cet été, et Charles de Ketelaere, récemment acheté pour 40 millions d’euros, le club lombard viserait un nouveau Diable rouge : Albert Sambi Lokonga.

C’est la Gazzetta dello Sport, le quotidien sportif de référence en Italie, qui le révèle ce jeudi. Depuis le départ de Frank Kessié, arrivé en fin de contrat, les Rossonneri sont toujours à la recherche de son successeur dans l’entrejeu. Et, selon eux, l’ancien Anderlechtois pourrait parfaitement convenir dans ce rôle.