Thibaut Courtois inquiet pour le futur d’Eden Hazard au Real Madrid: «Tant que Karim Benzema jouera, ce sera difficile pour lui»

Interrogé à ce sujet en après-match, le gardien des Diables rouges a admis que le futur s’annonçait compliqué pour Hazard à Madrid, même s’il le voit briller avec l’équipe nationale au Qatar. « À l’entraînement, il joue davantage comme un second attaquant. Si Karim continue à jouer, ce sera difficile pour Eden », a admis Courtois, dans des propos rapportés par Het Laatste Nieuws. « Mais je dois ajouter qu’il est toujours Eden à l’entraînement. En plus, il a terminé la préparation sans se blesser. Je suis sûr qu’il va briller à la Coupe du monde ! »

Thibaut Courtois est ensuite revenu sur la pubalgie qui l’avait éloigné des terrains en toute fin de saison dernière et qui l’avait privé des rencontres de Nations League avec les Diables. « J’ai fait une bonne préparation et je me sens au même niveau qu’en fin de saison dernière », se réjouit-il. « De plus, je suis complètement guéri de ma pubalgie. C’était l’objectif. Ce n’était donc pas une erreur de manquer les matches de Nations League pour cette raison. J’ai dû me reposer pendant cinq semaines. Mais le résultat est là : je n’ai plus de douleurs. »