Chaos dans un Thalys à destination de Bruxelles

Ainsi, ce mercredi, des centaines de passagers sont à nouveau restés bloqués dans un Thalys à proximité de l’aéroport de Schipol, aux Pays-Bas. Le train se rendait à Bruxelles. « Après une vingtaine de minutes, on a senti que la température montait très fort, puisque l’air conditionné ne fonctionnait plus. On a vu certaines personnes faire des malaises », témoigne un des passagers à Het Laatste Nieuws.