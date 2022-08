Bruxelles: course-poursuite pour récupérer une montre de luxe

Des inspecteurs de la recherche locale de la zone de police Bruxelles-Capitale Ixelles ont arrêté deux voleurs mardi soir », a communiqué le parquet. Les deux voleurs avaient dérobé une montre d’une valeur de 30.000 euros à un touriste dans son hôtel.

« Lorsque la victime a voulu retourner dans sa chambre, elle a été attrapée par derrière par le premier suspect. Le voleur a essayé de lui retirer la montre du poignet, mais la victime s’est bien défendue. Un deuxième suspect est venu en aide à son complice et a frappé la victime au visage. Les deux voleurs ont finalement dérobé la montre et ont pris la fuite dans des directions opposées. La victime s’est lancée à la poursuite d’un des suspects, toujours en possession de la montre, et a été aidée par un passant et une patrouille de police pour l’arrêter. Le second suspect a été maîtrisé par un ami de la victime et d’autres passants jusqu’à ce que les inspecteurs puissent l’arrêter également », explique le parquet.