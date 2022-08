Tax shelter: deux dossiers font exploser le montant des rejets fiscaux

Alors que le mécanisme de tax shelter pour le cinéma et les arts de la scène reprenait vigueur en 2021 après le passage à vide de la pandémie covid (+11,4 %, et même +35,3 % pour les arts de la scène), le nombre d’attestations réduites ou non délivrées a explosé (+129 % !). Alors que les investissements rejetés avaient jusqu’ici une valeur fiscale d’une grosse dizaine de millions d’euros chaque année, elle dépasse cette fois les 40 millions pour l’exercice 2021. Comme l’a pointé l’un de nos confrères du Tijd, dans ses colonnes et dans L’Echo, ces dossiers rejetés représentent cette année pour les investisseurs un supplément d’impôts de plus de 60 millions d’euros.