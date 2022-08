Au Royal Festival de Spa: Princesses délurées et princes sans nom

Entre frissons et éclats de rire, « Les Princesses » du Cheptel Aleïkoum livrent un spectacle où les acrobaties aériennes rencontrent l’univers des contes et des histoires d’amour d’antan, revisités à la sauce contemporaine.

Dans la salle des fêtes du casino de Spa, une sorte de chapiteau a transformé la configuration habituelle du lieu. En pénétrant dans ce nouvel espace, le spectateur débouche quasi instantanément sur la piste. Juchée sur un trapèze qui va et vient, une jeune femme tend de la barbe à papa bleue à ceux qui en désirent. Plusieurs de ses complices distribuent de petits verres présentés sur des plateaux miroir. L’ambiance est détendue, surprenante, complice et chacun se glisse comme il le peut dans des gradins particulièrement serrés. Ils ne le sont pourtant pas tant que cela comme on pourra le constater quelques minutes plus tard, la joyeuse équipe des Princesses s’ingéniant à surgir régulièrement de derrière la palissade circulaire pour aboutir sur les genoux ou dans les bras des spectateurs.