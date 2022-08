Guerre en Ukraine: la centrale nucléaire de Zaporijia à nouveau bombardée

De nouvelles frappes d’artillerie ont visé jeudi le périmètre de la centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande d’Ukraine et d’Europe, a affirmé un responsable de l’occupation prorusse, accusant les forces de Kiev d’avoir tiré.

Aucune fuite radioactive n’a été détectée après les frappes qui ont visé jeudi la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d’Ukraine et d’Europe, a affirmé un responsable de l’administration prorusse d’occupation.

«A l’heure actuelle, aucune contamination n’a été relevée à la station et le niveau de radioactivité est normal», a déclaré sur Telegram Evguéni Balitski, chef de l’administration civile et militaire mise en place dans cette région du sud de l’Ukraine contrôlée par les Russes. Kiev et Moscou s’accusent mutuellement d’avoir mené ces bombardements.