Triathlon: les Belgian Hammers privés de Claire Michel et Marten Van Riel à l’Euro à Munich

À Munich, deux des fers de lance du groupe sont toutefois absents. La Bruxelloise Claire Michel est insuffisamment rétablie d’une déchirure au mollet encourue il y a six semaines à Montréal, alors que l’Anversois Marten Van Riel (médaillé de bronze en individuel à l’Euro 2018) déplore un œdème osseux au pied après une chute encourue à Leeds, il y a une quinzaine.

Elle avait frappé une médaille de bronze à l’Euro de Glasgow (2018), en quelque sorte l’acte fondateur des Belgian Hammers. Quatre ans plus tard, l’équipe nationale de triathlon, notamment dans sa version du relais mixte, a poursuivi sa progression dans la hiérarchie mondiale (5 e place lors des JO de Tokyo).

Valerie Barthelemy, Hanne De Vet et Jolien Vermeylen seront donc sur la brèche ce vendredi (17h15), au cœur du parc olympique munichois ; Jelle Geens, Erwin Vanderplancke et Noah Servais feront de même samedi en fin d’après-midi. Quatre des six triathlètes (2+2) composeront le relais mixte pour l’épreuve dominicale (18h).