«Summit»: un peu de fraîcheur du Groenland pour l’été

Mo Malø est un des pseudonymes de l’écrivain français Frédéric Mars (Frédéric Ploton de son vrai nom) qui, entre thrillers romantiques et historiques, a également publié plusieurs romans érotiques sous le pseudonyme d’Emma Mars et même un essai humoristique écrit sous le nom de plume de Chat Malo. Mais le succès, le vrai, celui qui lui a déjà permis de réunir plus de 300.000 lecteurs embarqués sur la banquise du Groenland qu’il connaît comme sa poche, c’est en tant que Mo Malø qu’il l’a obtenu.