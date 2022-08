À Westerlo, le Standard veut combattre ses vieux démons: «Il faut être prêt à enchaîner les victoires»

Pour la première fois en près d’un an, le Standard parviendra-t-il à enchaîner une deuxième victoire de rang ? La dernière fois que les Rouches ont réalisé ce qui s’apparente désormais à un exploit pour eux, c’était le 20 août 2021, à l’occasion de la victoire à domicile face à Ostende, cinq jours après être revenus victorieux du Beerschot. Ce samedi, les hommes de Ronny Deila ont l’occasion de rectifier le tir. Mais, pour cela, il faudra adopter le bon état d’esprit… « La victoire face au Cercle n’a rien changé à notre préparation, nous sommes juste plus heureux. Et c’est déjà un fameux changement », ironise le tacticien norvégien. « Après chaque résultat, il faut savoir gérer. Nous avons réussi après une défaite et après un partage. Maintenant, il va falloir le faire après une victoire. Et c’est peut-être le plus dur. Quand tu commences à gagner, tu te relâches. La saison passée, cette équipe n’a quasiment jamais réussi à enchaîner deux victoires d’affilée. C’est un problème de mentalité, nous devons être mieux préparés à cette situation. Il faut comprendre que, même si tu as gagné la semaine précédente, tu dois être prêt à te battre à chaque rencontre. »

Toutefois, tout ne se passera pas dans la tête des Liégeois. En face, le KVC Westerlo ne compte pas jouer les victimes consentantes. Le promu a tous les airs de l’équipe capable de créer la surprise. « Ce sera un match compliqué », poursuit Ronny Deila. « Ils ont remporté leur première rencontre de la saison et ils ont toutes les qualités pour gagner à nouveau. Avec ce qu’ils ont réalisé la saison précédente, ils ont beaucoup d’énergie et de confiance. Il faudra donc être prêts à donner le meilleur de nous-mêmes, et être aussi bien préparés que face au Cercle. Nous savons que nous avons assez de qualités pour nous imposer. »