Dernières découvertes avant la rentrée

Le samedi 20 août, les Livres du Soir retrouvent leur taille habituelle, de quatre pages, et même un peu plus pour ce numéro de rentrée littéraire. En attendant de se lancer dans cette nouvelle aventure – elle est bisannuelle mais reste toujours une aventure –, voilà les derniers romans que nous voulions vous présenter. Il y en a onze dans ce numéro. C’est bien moins que ce que nous aurions voulu évidemment. Mais avec quelque 500 bouquins à chaque rentrée littéraire, il est difficile de parler de tout et même de parler de tout ce qui a éveillé notre intérêt voire notre passion. La semaine prochaine, donc, on oublie tout ce qui est déjà paru et on explore ce qui paraît : 490 romans. Plus la BD, les essais, les littératures de l’imaginaire, les polars, l’histoire, la jeunesse, etc. Un nouveau défi. Mais ne soyons pas dupes : nous ne ferons pas mieux avec cette rentrée qu’avec les autres. Notre mission n’est d’ailleurs pas de tout critiquer mais de vous faire partager nos coups de cœur.