Crispations dans les campagnes: Assesse, des agriculteurs pédagogues et des panneaux pour rappeler à chacun ses devoirs

Sur les hauteurs, juste à côté de l’office du tourisme, la grotte artificielle de Saint-Antoine de Padoue de Crupet (dite du diable aussi) fait toujours son effet. Datant du début du 20e siècle, elle paraît aussi grandiose que grotesque. Chaotique et kitsch. Plus bas dans le village, le clou du spectacle, le donjon du château, posé sur l’eau, est entouré de forêts. Crupet, labellisé parmi les plus beaux villages de Wallonie, baigne dans une atmosphère bucolique. A l’image de la commune d’Assesse à laquelle il appartient comme les villages de Courrière, Sart-Bernard, Maillen, Florée ou Sorinne-la-Longue. Une commune où il fait bon vivre, longée par les ruisseaux du Bocq et du Samson, traversée par les axes routiers de la E411 et de la N4. Depuis plusieurs années, Assesse bénéficie de l’arrivée de nouveaux habitants, séduits par sa proximité avec Namur (10 minutes du centre-ville) mais aussi l’autoroute toute proche qui conduit à Bruxelles en 45 minutes, à Charleroi et Liège en 40 minutes, et à Luxembourg en une heure.