Reinhardt Winkler invite Harry Allen

Challenge Records

Le batteur autrichien Reinhardt Winkler a choisi douze standards célèbres pour les interpréter avec son quartet, augmenté de la voix de l’Autrichienne Simone Kopmajer sur quatre chansons. « J’ai sélectionné chaque chanson de l’album parce qu’elle parle à mon cœur d’une manière très personnelle. Faire de la musique amène mon esprit à un endroit spécial, me remplissant de la conscience d’être un maillon d’une chaîne d’idées et approches musicales », dit Reinhardt Winkler. Autour de lui, Dezron Douglas à la basse, John Di Martino à la batterie et le grand Harry Allen au saxophone ténor. Quelques titres ? Bossa Nova USA de Dave Brubeck, Moonlight Serenade et Flying Home de Glenn Miller, Smoke Gets in your Eyes de Jerome Kern, Samba de Orfeu de Luiz Bonfà, Have you met Miss Jones de Rodgers & Hart, I’ve got you under my skin de Cole Porter. Et un morceau inédit de Simone Kopmajer, Didn’t you say. A part ce dernier, vous connaissez toutes ces mélodies, c’est sûr. Et vous les fredonnerez en les écoutant.