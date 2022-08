Le cœur blues de Jo Harrop

Lateralize Records

C’est le deuxième album de la chanteuse britannique. Et il est simple et beau. Souvent, il suffit de se laisser aller à exprimer ses émotions, ses désirs, ses craintes pour toucher les gens. Et c’est ce que Jo Harrop fait. Elle qui s’était fait la voix en chantant les chansons des autres a écrit ses chansons elle-même pendant le confinement. « Ces chansons semblent intemporelles, mais elles reflètent également où nous en sommes ici et maintenant, pris dans le voyage doux-amer de la vie », dit-elle. « La musique a été tout mon monde depuis aussi longtemps que je me souvienne ; elle a toujours eu le pouvoir de me transporter et de m’émouvoir profondément, et je veux créer le même lien émotionnel avec les gens qui écoutent mes chansons. » Le lien est établi, et bien serré. On est ravi d’écouter cet album, où interviennent des cadors comme Christian McBride, Jason Rebello et Marcus Bonfanti. Il est sans effet, nu, pur et sincère.