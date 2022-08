À cent jours du coup d’envoi de la Coupe du monde, 886 fans belges ont leur billet

Dans cent jours, si la FIFA confirme la reprogrammation du match d’ouverture Qatar-Équateur le 20 novembre, débute la Coupe du monde 2022. Si vous désirez assister à un match, vous avez encore la possibilité d’acheter des tickets sur la plateforme mise en place par la FIFA et ce jusque mardi. Tempérons toutefois rapidement votre éventuelle excitation : à l’heure actuelle, seules six rencontres opposant des nations de second rang (Suisse-Cameroun, Japon-Costa Rica, Australie-Danemark…) lors de la phase de groupe offrent encore des places, au prix minimum de… 215 euros. Par ailleurs, pour ceux qui voudraient succomber à la tentation, le Qatar a également rappelé que l’achat et la revente de tickets en dehors des canaux officiels pouvait être puni d’une amende de 69.000 euros.