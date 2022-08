En France, les applis de guidage devront proposer les itinéraires les moins énergivores

Rechercher l’itinéraire le plus rapide. Eviter les embouteillages… Les applis de guidage telles que Google Maps, Waze ou Apple Plans sont devenues des compagnons de route indispensables pour bon nombre d’automobilistes, en particulier au moment de partir en vacances. En France, celles-ci ne se contenteront bientôt plus de faire du guidage. Elles devront aussi sensibiliser à la cause climatique. Dans le cadre de sa loi climat, le gouvernement français a en effet adopté un décret – entré en vigueur le 3 août dernier – qui oblige les « services numériques d’assistance aux déplacements » à inciter leurs utilisateurs à privilégier la mobilité douce et à proposer des itinéraires moins énergivores.