Avant/Après: incendies, lacs asséchés… la sécheresse frappe durement l’Europe (photos)

Selon l’Institut royal météorologique, la Belgique a été victime de températures extrêmement élevées en juillet 2022 et a connu l’été le plus sec depuis 1885.

La sécheresse sévit depuis plusieurs semaines en Europe. L’interdiction de pêcher en vigueur depuis fin juillet, en raison des conditions météorologiques extrêmes, a été prolongée jusqu’au 4 septembre et étendue à de nouveaux cours d’eau en Wallonie. Près de Dinant, la Lesse descend à des niveaux alarmants. La descente en kayak n’y est plus possible depuis plusieurs semaines.

Le Rhin à un niveau inquiétant

Le niveau du Rhin près de Kaub en Allemagne, entre Coblence et Mayence, est si bas que de nombreux cargos ne pourront plus y naviguer à partir de vendredi, au grand dam de l’industrie.

Le Rhin est l’un des principaux canaux reliant les centres industriels de l’Allemagne aux ports de la mer du Nord à partir desquels les produits sont exportés vers les marchés mondiaux.

Sur le fleuve, les navires transportent des biens essentiels et des matières premières. L’entreprise chimique BASF et le groupe sidérurgique Thyssenkrupp acheminent notamment, au fil de l’eau, du carburant pour alimenter leurs usines, le transport par route ou par rail étant nettement plus coûteux.

Conséquences en cascade aux Pays-Bas

Le Rhin qui s’assèche a des conséquences sur les cours d’eau aux Pays-Bas. La rivière Waal qui fait partie du delta du Rhin s’est complètement asséchée à Nijmegen.

Le Royaume-Uni s’assèche petit à petit

Les températures doivent atteindre les 30ºC dans l’Essex, alors que certaines régions du Royaume-Uni sont confrontées à des pénuries d’eau et à des incendies.

Des photos choquantes montrent des niveaux anormalement bas au réservoir Hanningfield, situé entre Billericay et Chelmsford, alors que l’Angleterre a connu les huit mois les plus secs de novembre à juin en Angleterre depuis 1976.

Le niveau d’eau du lac Colliford, en Cornouailles, a fortement baissé en juillet, exposant les arbres et les rochers qui normalement quasi invisibles. Il n’est rempli qu’à 40 % de sa capacité. Un niveau aussi bas n’avait plus été observé depuis 1995.

A l’est de Londres, le lac Heronry Pond situé dans le parc Wanstead Park a complètement disparu.

Dans le Surrey, la rivière Mole n’existe plus près de Pressforward Bridge. Le temps sec et les témpratures chaudes n’épargnent aucune région du Royaume-Uni.

En Ecosse, les nouvelles ne sont pas plus joyeuses. A Edimbourg, le parc Holyrood a perdu son beau manteau vert pour laisser place à de larges zones d’herbe jaune. Le service écossais d’incendie et de secours a émis une alerte de risque « très élevé » d’incendie de forêt dans le sud et l’est de l’Écosse.

Des incendies en séries en France

La France va bénéficier de renforts européens pour aider les pompiers à lutter contre les incendies qui se multiplient dans des forêts desséchées par un manque de pluie historique, en particulier dans les Landes et la Gironde où s’est rendue jeudi Elisabeth Borne.

Belin-Beliet, en Gironde. - AFP

Outre la reprise du gigantesque incendie de Landiras, le feu qui s’est déclaré lundi dans l’Aveyron était toujours actif jeudi après-midi, contraignant 500 vacanciers et habitants de Rivière-sur-Tarn et Mostuéjouls à être évacués mercredi soir.

L’incendie de Landiras

L’un des deux incendies de forêt qui ont ravagé plus de 330 hectares dans le sud du Jura depuis mardi était toujours en cours jeudi matin. En revanche, les deux principaux feux qui ont parcouru plus de 1.500 hectares sont désormais fixés dans le Maine-et-Loire.

Incendies dans l’Aveyron. - MAXPPP

La commission européenne a annoncé l’envoi de quatre avions de la flotte de l’UE contre les incendies depuis la Grèce et la Suède pour répondre à la demande des autorités françaises. Varsovie avait annoncé qu’elle allait envoyer 146 sapeurs-pompiers pour combattre les incendies dans le sud, qui devraient arriver vendredi midi avec 49 véhicules, selon l’Elysée. L’Allemagne envoie 64 pompiers et 24 véhicules prévus dès jeudi soir.

A Hostens, où se sont rendus la Première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, les pompiers ont poursuivi leur lutte contre une reprise de feu du gigantesque incendie de Landiras.

Belin-Beliet, en Gironde. - AFP

La sécheresse et les températures caniculaires et un air très sec créent toujours un « risque très sévère d’éclosion de feu », selon la préfecture de Gironde. Dans le Sud-Ouest, selon Météo-France, des températures atteignant 35ºC à 39ºC sont attendues, voire localement jusqu’à 40ºC en Nouvelle-Aquitaine. Le reste du pays n’est pas épargné avec 31ºC à 36ºC attendus sur la moitié nord, ainsi que dans le Languedoc-Roussillon, en Auvergne-Rhône-Alpes et dans le Sud-Est.

Plus de 40.000 hectares ont déjà brûlé cette année en France selon la sécurité civile, voire 50.000 hectares selon des données satellitaires européennes, soit plus de trois fois la moyenne annuelle des dix dernières années, à l’image d’autres pays comme l’Espagne, alors que l’été n’est pas terminé. La pluie n’est pas attendue avant dimanche.

L’Espagne n’est pas épargnée

Sur l’île de la Grande Canarie, le réservoir de La Sorrueda à Santa Lucia de Tirajana est rempli à 10 % de sa capacité. L’Espagne a connu le mois de juillet le plus chaud depuis au moins 1961. En moyenne, les réservoirs espagnols n’étaient remplis qu’à 40 % début août, contre 60 % ces dix dernières années.

Même constat pour le lac Cijara et la rivière Guadiana, qui sont complètement à sec.

Les restes de l’église de Sant Roma de Sau des eaux basses du réservoir de Sau, au nord de Barcelone.

Près de Malaga, le réservoir La Vinuela n’a pas meilleure mine.

La Pologne s’inquiète

La sécheresse a fait baisser les niveaux d’eau en Pologne et, selon l’office météorologique polonais, la profondeur des rivières Odra et Vistule est désormais inférieure à un mètre par endroits. Non seulement le pays risque de perdre des écosystèmes mais les voies ne sont plus navigables.

Comme la France, le Portugal brûle

Un feu de forêt mobilisant encore jeudi quelque 1.500 pompiers a détruit environ 10.000 hectares de végétation dans la région montagneuse du parc naturel de la Serra da Estrela, située dans le centre du Portugal.

Jeudi, des colonnes de fumée continuaient de s’élever au-dessus des monts boisés du côté est de la ville de Manteigas, où l’on entendait le va-et-vient des hélicoptères bombardiers d’eau qui s’efforçaient de ralentir la progression des flammes. « Le feu reste actif malgré une évolution favorable », a commenté le commandant de la protection civile Miguel Cruz lors d’un point presse à la mi-journée.