Artisan de la qualité, PAF déplore une audiodescription low cost venue de France

C’est une association de passionnés de l’audiodescription (et plus récemment une société commerciale), militants pour le respect de l’œuvre d’auteur, l’objectivité dans la description des images, le respect de l’auditeur. PAF, basé à Namur, ce sont aujourd’hui une dizaine d’auteurs formés selon leurs propres standards d’exigence, trois directeurs artistiques, une quinzaine de voix d’acteurs (eux et elles aussi spécifiquement formés) et un vivier de déficients visuels chargés de valider leur travail.