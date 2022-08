Les malvoyants vont se faire entendre

Ibrahim Tamditi est déficient visuel et superviseur d’audiodescriptions. Comme le veut le guide des bonnes pratiques du CSA en matière d’accessibilité des programmes, un déficient visuel doit valider une audiodescription préalablement à son enregistrement. C’est ce que fait Ibrahim pour compte de l’ASBL PAF, et il ne tarit pas de critiques, par exemple sur l’audiodescription de Fils de, série diffusée cette année sur la RTBF : « Sur les quinze premières minutes du premier épisode, j’ai constaté dix erreurs factuelles, contraires à la charte de qualité : des voix d’audiodescription qui mordaient sur les dialogues, des audiodescriptions qui expliquent ce que la bande son permet déjà de comprendre – genre : “Elle démarre sa voiture” –, et ce genre de choses. Ils ne contrôlent pas la qualité des audiodescriptions. »