Royaume-Uni: l’«assassinat» de Diana, une saga qui n’en finit pas…

Alors que le royaume s’apprête à commémorer à la fin août le vingt-cinquième anniversaire de la mort tragique de la princesse Diana, la défunte est à nouveau la providence des adeptes de la théorie du complot. La diffusion prochaine d’un documentaire de la chaîne de télévision britannique Channel Four « Investigating Diana : Death in Paris » présentant de « nouveaux éléments » dans la saga de la mort de la princesse de Galles, le 31 mai 1997, à Paris, a relancé la controverse sur les causes de l’accident de voiture qui a causé le décès de l’ancienne épouse du prince Charles et de son amant Dodi Fayed.