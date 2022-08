Challenger Pro League: seule la vision sur le long terme a une petite chance de sauver la formule

Dans le jargon de l’industrie, on appellerait ça une pièce à casser. Un modèle original dont on sait pratiquement à coup sûr qu’il ne ressemblera pas au produit fini.

Le prochain championnat de D1B, rebaptisé Challenger Pro League pour lui donner un petit nom de scène plus vendeur que la D1B, est une pièce à casser. Dont les oiseaux de mauvais augure prédisent déjà l’éclatement. Le nouveau système de compétition laisse en effet apparaître d’inquiétantes fissures avant même sa mise en vigueur. Des mois durant, les pros se sont ainsi écharpés au nom de leurs petits intérêts boutiquiers concernant la répartition des équipes dans les trois niveaux d’accueil. Les amateurs n’ont pas vu débarquer d’un bon œil sur leurs parkings, des bus entiers arrivés des centres de formation de l’élite et qui plus est, ne feront pas tourner leurs buvettes lors des troisièmes mi-temps. Quant à la presse, chargée de porter un premier jugement sur l’affaire, elle demeure sceptique, pour ne pas dire hostile.