Plans canicule: le personnel social à l'écoute des isolés

À la Ville de Bruxelles, ce sont les maisons de quartier qui rendent visite aux personnes isolées. À la campagne, comme dans la commune de Silly, on profite des tournées des aides du CPAS pour distribuer l'eau et les conseils. Mais dans les deux cas, la prévention se mue souvent en une compagnie attentive et précieuse pour les personnes seules.