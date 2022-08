Une libéralisation… qui freine sur les LGBTQI+

Au-delà du droit du travail, le Qatar a entamé une libéralisation à marche forcée, avec une population passant de 1,8 à 2,8 millions d’habitants en dix ans (dans leur immense majorité venus de l’étranger). Avec la venue de hordes de fans de football se pose donc la question de la gestion de la fête et des mœurs occidentales. Questionné par The Guardian sur la liberté des fans LGBTQI+, les autorités qataries ont opposé une remarque ferme et pleine de sous-entendus. « Tout le monde sera le bienvenu au Qatar en 2022, quels que soient sa race, son origine, sa religion, son sexe, son orientation sexuelle ou sa nationalité. Nous sommes une société relativement conservatrice – par exemple, les démonstrations publiques d’affection ne font pas partie de notre culture.