Carnet rose au zoo d’Anvers avec la naissance de quatre petits suricates (photos) Le sexe des nouveaux nés n’est pas encore connu. Il faudra donc attendre encore un peu pour connaître leurs prénoms.

Par Belga Publié le 11/08/2022 à 19:36 Temps de lecture: 2 min

Le zoo d’Anvers compte quatre suricates de plus parmi ses pensionnaires, a annoncé jeudi par communiqué le parc animalier. Les petits mammifères sont nés dans leur terrier souterrain il y a environ sept semaines et viennent de se montrer pour la première fois dans l’enclos, qu’ils partagent avec les tortues.

C’est la soigneuse Mélanie qui a découvert les nouveaux venus alors qu’elle venait nourrir les suricates dans leur enclos. « La surprise fut totale ! » raconte-t-elle. « Nous soupçonnions la femelle Hoppy d’être enceinte, mais sans certitude aucune. Jusqu’à ce que nous voyions bien sûr apparaître ces quatre adorables petites peluches ! », illustre-t-elle.

Les suricates vivent désormais au nombre de sept dans le Temple égyptien, où ils cohabitent avec les tortues grecques et mauresques.

Les petites bêtes ont entre-temps déjà sept semaines. « Les suricates naissent sans poils et aveugles dans un terrier souterrain », explique la soigneuse Mélanie. « Quand ils ont assez grandi, ils sortent pour la première fois à la surface. »

Les quatre jeunes se portent à merveille et ravissent d’ores et déjà les cœurs des nombreux visiteurs. « Ils boivent goulûment près de leur maman et se régalent déjà de temps en temps des délicieux vers de farine que nous leur donnons », indique Mélanie.