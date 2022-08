Cyclisme sur piste: la Belgique, 8e en qualifications de la poursuite, pourra au mieux conquérir le bronze à Munich

Les vainqueurs des duels entre la France (1re en 3:54.125) et la Grande-Bretagne (4e en 3:55.998) d’une part et d’autre part entre le Danemark (2e en 3:54.280) et l’Italie (3e en 3:55.920) se disputeront les médailles d’or et d’argent (vendredi à 16h52).

Les six autres équipes seront classées au temps et les deux premiers se mesureront pour la médaille de bronze (vendredi à 16h45).

La Suisse a pris la 6e place en qualifications en 3:58.210 et fera la paire au premier tour avec la Pologne (7e en 4:02.702).