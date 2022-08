Télévision: le boycott trouve toujours une voie

Boycott ». Le mot est devenu indissociable du Mondial au Qatar. Et pourtant, à 100 jours de la compétition, personne ne croit sérieusement à un boycott massif, ni par les fédérations de football ni par les sponsors. Mais quand on croit le boycott mort, il revient par la petite porte…

Certes, ragaillardie par sa non-sélection, la fédération norvégienne tient des propos très durs et pro-boycott. Mais les sponsors de la Fifa sont toujours là. Comme ceux des Diables rouges, même s’ils sont de plus en plus nombreux en Belgique à poser des actes symboliques.