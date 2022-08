Rage Against The Machine annule sa tournée européenne, la date belge supprimée

Pour cause de maladie, le groupe de rock américain Rage Against The Machine a annulé sa tournée européenne. Leur leader est souffrant. Le groupe ne se produira donc pas au Sportpaleis d’Anvers en septembre.

Le groupe de rock américain Rage Against The Machine a annulé l’ensemble de sa tournée européenne, Zack de la Rocha, le leader du groupe californien, étant souffrant. Cela signifie que le groupe ne se produira pas non plus au Sportpaleis d’Anvers le 1er septembre.

Rage Against The Machine se produira toutefois au Madison Square Garden les 11, 12 et 14 août. « Zack devra ensuite rentrer chez lui pour se reposer et entamer sa rééducation. Les vols, la durée des déplacements et les agendas serrés de cette tournée européenne sont tout simplement trop risqués pour espérer une récupération complète. Nous sommes vraiment désolés pour tous nos fans qui ont attendu des années pour nous voir et espérons que Rage reviendra bientôt. Brad, Tim, Tom et Zack ».