Verviers veut se développer autour des espaces verts et d’un pôle culturel

Les étiquettes sont souvent dures à enlever et les villes post-industrielles le savent mieux que les autres. Verviers aussi. Mais la cité lainière cumule les étiquettes. A cette ville en plein déclin économique où le taux de chômage dépasse les 25 %, elle a ajouté celle de micro-terreau terroriste et de ville ingérable suite aux nombreuses bisbrouilles politiques. Pas facile donc de valoriser un centre qui, cerise sur le gâteau, a énormément souffert des inondations de l’été 2021. Pourtant, la commune s’y attelle. D’abord en déménageant la maison du tourisme. « C’est un repositionnement stratégique pour mettre en évidence le centre-ville. Elle se trouve désormais dans une position plus centrale, entre la gare et le centre, juste en face du Grand Théâtre qui fera l’objet d’une grande rénovation pour 2026-2027 », explique Maxime Degey, échevin de l’Urbanisme et bourgmestre faisant fonction lors des congés de Muriel Targnion. Ce déménagement s’inscrit pleinement dans la volonté de Verviers de redéployer son centre-ville.