Cannibalisme, abus sexuels… Les accusations à l’encontre de l’acteur Armie Hammer au cœur d’un documentaire

Selon BFM , la série est en trois parties, diffusée sur Discovery+, et couvre l’ensemble des accusations qui pèsent sur l’acteur. On y découvre notamment des messages vocaux envoyés par Armie Hammer à ses victimes, où l’acteur parle de fétichisme et de cannibalisme, affirmant « je suis 100 % cannibale ».

Histoire familiale violente

La série dévoile également l’histoire familiale complexe du comédien. En effet, l’histoire de la famille de l’acteur est également ponctuée de drames et de violences, ainsi que de crimes sexuels. Un des proches d’Armie Hammer a commis un meurtre, qui a été silencié. Sa tante, qui témoigne dans le documentaire, a été agressée sexuellement par son propre père, grand-père de l’acteur. Des épisodes tragiques qui viennent s’ajouter aux accusations à l’encontre de l’acteur américain, connu pour son rôle aux côtés de Timothée Chalamet dans Call Me By Your Name.