Mondial 2022: plongée dans l’hôtel des Diables rouges au Qatar (photos)

Ils seront au beau milieu du désert et au centre du monde. Dans 100 jours, les Diables rouges prendront leur quartier d’automne pour la Coupe du monde au Qatar : un hôtel à une centaine de kilomètres de la capitale Doha, où se joueront la majorité des matchs… A l’autre bout d’un pays à dimension de confetti.

Le Hilton Salwa Beach a ouvert ses portes au Soir pour une visite. Mais attention, interdiction de prendre des photos où apparaîtraient des clients (« Ils tiennent à leur discrétion »). Le palace vient tout juste de sortir de terre, les premiers visiteurs ont franchi ses portes il y a un an et demi à peine. A la tête de ces près de 400 chambres et villas, un Belge (« C’est un pur hasard », jure Etienne Gailliez). Le directeur général du Hilton Salwa Beach mais aussi pour le groupe au Qatar se réjouit : « Nous sommes le seul hôtel du pays avec un coucher de soleil », le seul de la côte ouest d’un pays désertique à l’exception de Doha.