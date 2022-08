Quelle banque choisir pour ses ados?

Est-il trop tôt pour envisager la rentrée ? Malgré les températures caniculaires, septembre approche. Et avec la rentrée scolaire, peut se poser la question d’ouvrir un compte bancaire ou non à son adolescent. Une occasion de réduire les chances d’égarer ses billets, mais aussi (et surtout) de lui apprendre à gérer ses économies. Alors que les banques disposent toutes d’une offre calibrée pour les mineurs, comment s’y retrouver ?