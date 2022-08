Le Standard attend d’enchainer deux victoires de suite depuis un an

À en croire Ronny Deila, le premier succès du Standard, dimanche dernier face au CS Bruges, n’a pas changé grand-chose. « Sinon que nous sommes juste plus heureux », lance le technicien norvégien. « Et ça, c’est déjà un grand changement. Jusqu’ici, nous avons géré après un partage (contre La Gantoise) et après une défaite (à Genk). Cette fois, nous allons le faire après une victoire, dimanche à Westerlo. C’est parfois le plus dur. Parce que quand on gagne, on a tendance à se relâcher… »