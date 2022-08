Standard: Ohio, une carte offensive en moins

C’est la première grosse tuile à laquelle Ronny Deila est confronté depuis son arrivée au Standard : Noah Ohio, qui avait quitté la pelouse de Sclessin en se tenant la cuisse droite, dimanche dernier face au CS Bruges, souffre bel et bien d’une déchirure aux ischios et sera indisponible durant quatre semaines. « C’est triste, mais cela aurait pu être pire », lâche le coach norvégien, fataliste. « À partir de maintenant, tout ce que l’on peut faire, c’est de tout mettre en œuvre pour le revoir le plus vite possible sur le terrain… »