Le mercato bouge à Anderlecht: Sergio Gomez à Manchester City, Amuzu toujours dans l’attente

Personne n’aurait pu le prédire, le 30 juin 2021, lorsque Sergio Gomez (21 ans) débarquait à Anderlecht en provenance de Dortmund pour à peine 2 millions d’euros. Et encore moins quand Vincent Kompany, dès ses premières semaines au parc Astrid, eut l’idée de transformer le milieu offensif espagnol en back gauche. Et pourtant, un peu plus d’un an plus tard, le rêve est devenu réalité pour le produit de La Masia – le centre de formation de Barcelone – et pour la nouvelle direction anderlechtoise qui réalise pour l’occasion son deuxième plus gros transfert sortant derrière Jérémy Doku (26 millions) et devant Sambi Lokonga (17,5).