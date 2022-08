Un joueur clé du Standard sur le départ? Le Club de Bruges se serait renseigné sur Nicolas Raskin!

Auteur d’un début de saison bien moins réussi que ce qui était espéré, le Club de Bruges est toujours en quête de renforts. Ruud Vormer n’étant plus tout jeune, les dirigeants brugeois ont accordé un bon de sortie au Néerlandais et se sont mis en quête d’un successeur. On pensait qu’ils avaient trouvé la perle rare en la personne de Casper Nielsen, mais ce n’est visiblement pas suffisant pour les Blauw en Zwart, qui recherche toujours activement un médian.

Ils ont donc tenté -et cru avoir réussi- de s’offrir le prometteur Jurgen Ekkelenkamp, mais l’Antwerp les a finalement coiffés au poteau. Ils se sont ensuite tournés vers Sander Berge, l’ancien de Genk actif à Sheffield United, en deuxième division anglaise. Mais les Anglais étaient un peu trop gourmands pour les finances brugeoises (aussi étonnant que cela puisse paraître). Du coup, le Club s’est tourné vers Sclessin pour tenter de trouver son bonheur.