«Respecte-toi, vieil homme»: la sœur de Cristiano Ronaldo répond violemment à Florentino Perez au sujet de l’âge de la star portugaise (vidéo)

Même s’il est et restera une légende au sein du club madrilène, Cristiano Ronaldo ne semble plus du tout désiré au Real. C’est en tout cas ce que laisse penser la dernière vidéo de Florentino Perez, qui fait actuellement le tour de la toile. Dans cette séquence postée sur les réseaux sociaux, on peut y voir le président des Merengues répondre à une fan réclamant le retour du Portugais. « Signer Cristiano ? Encore ? Mais il a 38 ans… », réagit l’homme fort du Real.

Comme on pouvait s’en douter, cette réaction n’a pas fait que des heureux, notamment dans le clan de CR7. La sœur du principal intéressé, qui n’hésite jamais à monter au créneau pour le défendre, souvent de manière assez provocante, a voulu mettre son petit grain de sel dans cette affaire. Katia Aveiro a donc répondu à Florentino Perez sur les réseaux sociaux, et elle n’a pas hésité à l’attaquer directement. « Il a 38 ans, mais il peut encore sauter à plus de deux mètres de haut, y rester pendant 3 minutes, et son corps n’a aucune graisse. Respecte-toi, vieil homme, t’as 75 ans… »