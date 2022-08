Canicule: la SNCB met en service des trains supplémentaires vers la côte ce week-end également

La SNCB met à nouveau des trains supplémentaires en direction de la côte lors de ce week-end prolongé, en raison de l’affluence attendue due au temps chaud annoncé. C’est ce que le porte-parole Bart Crols a rapporté ce vendredi.

Ce vendredi, quatre trains supplémentaires seront utilisés, sur les lignes Louvain-Ostende, Hasselt-Blankenberge, Louvain-Blankenberge et Bruxelles-Ostende. Pendant le week-end prolongé, il y aura cinq trains supplémentaires aller-retour, le samedi, le dimanche et le lundi. Ils circuleront sur les lignes Leuven-Ostend, Welkenraedt-Ostend, Leuven-Blankenberge (deux fois) et Hasselt-Blankenberge.