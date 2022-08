Bruxelles: les premières images du tapis de fleurs installé à la Grand-Place

Depuis ce vendredi matin à 7 heures, il y a beaucoup d’activité sur la Grand-Place. Une centaine de bénévoles, dont une équipe de 50 volontaires étrangers venus d’Espagne, d’Allemagne, du Mexique et même du Japon, ont déposé fleur par fleur cet étalage coloré. Le tapis de fleurs sera terminé vers midi et les visiteurs pourront profiter de sa splendeur jusqu’à lundi soir.

La chaleur fait, sans aucun doute, partie des préoccupations des organisateurs cette année. « Ce ne sont pas des conditions idéales et le seuil critique pour les fleurs est de 30 degrés. Vous travaillez avec des produits naturels et c’est un risque », déclare Karel Goethals de l’organisation Tapis de fleurs 2022.

Le design de ce 22e tapis de fleurs est une réinterprétation du tout premier dessin réalisé en 1971 par Etienne Stautemas. Le thème de ce tapis était « arabesques » et il était caractérisé par ses formes gracieuses. L’artiste mexicain Roo Aguilar Aguado et Koen Vondenbusch, un étudiant de Stautemas, ont donné au design un renouveau contemporain.

Les fleurs ont été cueillies le plus tard possible et disposées aussi fraîchement que possible pour en préserver les couleurs vives jusqu’au lundi. Elles ne seront pas aspergées d’eau car cela les ferait pourrir. En plus des écorces et de nombreux bégonias, l’organisation utilise surtout des dahlias en raison de leur résistance à la chaleur.