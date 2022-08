Variole du singe: les Régions prennent de nouvelles mesures

En parallèle, une concertation sera menée avec les hôpitaux de référence dès la semaine prochaine pour identifier leurs besoins et voir si la pression est similaire à celle ressentie en Flandre. Le Nord du pays est beaucoup plus touché par l’épidémie de variole du singe que la Wallonie.

«Toute personne ayant des questions ou souhaitant obtenir des informations sur le virus de la variole du singe peut désormais composer le 1700 tous les jours de la semaine, entre 9h00 et 19h00, pour obtenir des informations générales sur l’épidémie ou poser des questions sur les mesures de prévention, les tests et la vaccination», a indiqué la ministre flamande du Bien-être et de la Santé publique, Hilde Crevits, dans un communiqué de presse.

Les principaux symptômes ressentis sont, dans un premier temps, un accès de fièvre - parfois accompagné de douleurs musculaires et de maux de tête - et, dans un second temps, des éruptions cutanées, qui se transforment ensuite en ampoules et en croûtes.