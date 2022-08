Le mercato du FC Barcelone sauvé: le club catalan annonce avoir trouvé une solution pour enregistrer ses recrues!

Les fans du Barça retenaient leur souffle depuis plusieurs jours, ils peuvent désormais respirer. À cause des problèmes financiers du club catalan, l’enregistrement des nouvelles recrues auprès de la Liga ne pouvait s’effectuer. Ils avaient jusqu’à ce vendredi midi pour trouver les fonds nécessaires.

Et ils ont annoncé la bonne nouvelle pile à l’heure de cette deadline : ils sont parvenus à un accord concernant la vente de parts des Barça Studios, à hauteur de 24,5 %. Une transaction qui leur rapportera 100 millions d’euros et qui permettra d’inscrire les recrues estivales, à savoir Lewandowski, Kessié, Koundé, Christensen, Raphinha et Dembélé (considéré comme recrue à cause de son nouveau contrat).