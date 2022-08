«Acting»: entre tragédie et comédie, la naissance d’un acteur

Lits sommaires, photo de pin-up accrochée au montant, plafond bas : l’univers de Gepetto et Horace n’a rien de réjouissant. Normal pour deux hommes purgeant leur peine dans la même cellule. Le premier est un petit escroc volubile. Le second ne disant pas un mot, on en est réduit, à travers diverses rumeurs, à imaginer son parcours scabreux dans le milieu marseillais. Quoi qu’il en soit, ces deux-là ont organisé leur routine quotidienne et s’en trouvent plutôt bien. Jusqu’à l’arrivée d’un nouveau détenu. Premiers regards, premiers échanges. On se jauge, on se méfie. Puis, petit à petit, les défenses tombent. Gepetto, avec son côté naïf et enthousiaste, fait parler Robert qui, sans doute, n’attendait que cela. Car Robert est acteur. Pas une star, pas un de ceux qu’on voit tous les soirs à la télé mais acteur quand même avec la passion du théâtre chevillée au corps.