Parfums de scandale

Choc frontal entre une œuvre et l’opinion publique. Fascination-répulsion-polémique. Et cela n’empêche pas vraiment les gens de se précipiter en salle. Bien au contraire, comme ce fut le cas avec Emmanuelle, de Just Jaeckin, par exemple, qui fit 9 millions d’entrées en France et resta à l’affiche sur les Champs-Elysées plus de dix ans. La notion de scandale est subjective et fluctue selon les époques et les sociétés. La transgression peut être politique, guerrière, religieuse, sexuelle, judiciaire, raciste, sociétale, morale… Tout au long de son histoire, le cinéma a fait scandale. De tout temps, des films ont choqué les âmes bien pensantes, bousculé la morale bourgeoise, indigné les esprits pudibonds. Mais comme le dit l’auteur de l’ouvrage C’est un scandale ! Ces films qui ont choqué leur époque. De 1915 à nos jours, Guillaume Evin, « passée l’écume tumultueuse de la controverse, remonte à la surface la qualité d’une œuvre et la vision d’un metteur en scène.