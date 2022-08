Royaume-Uni: l’état d’urgence est déclaré pour protéger le paradis de la campagne anglaise

L’Amazone est plus long, le Congo plus sombre, le Mississippi plus puissant, la Seine plus calme. Mais au Panthéon des grands fleuves, la Tamise occupe une place à part dans l’imaginaire national anglais. « C’est une métaphore pour notre nation, modeste, modérée, mais pleine d’ingéniosité. Puissante sans être furieuse, elle évite les extrêmes » : l’extrême canicule que connaissent l’Angleterre et le Pays de Galles a eu raison de cette description emphatique de Peter Akroyd, l’auteur de Thames, Sacred River . En effet, le lieu historique dans les Cotswolds, là où naît le grand fleuve nourricier de la capitale, est à sec !