La simulation grotesque d’un joueur, frôlé par un adversaire… alors qu’il dansait en plein match (vidéo)

S’il existait un prix de la simulation la plus grotesque de la saison, nous aurions déjà un fameux prétendant au titre. Les faits se déroulent en deuxième division malaysienne, lors d’une rencontre entre le Kelantan FC, leader du championnat, et le Perak FC, avant-dernier au classement.

Alors qu’il reste moins de cinq minutes dans le temps réglementaire, c’est le moins bien classé des deux clubs qui est devant, sur le score de 1-2. Un véritable exploit pour ces joueurs mal en point dans cette Malaysia Premier League. Ces derniers vont donc faire tout ce qui est en leur pouvoir pour conserver ce résultat, notamment en gagnant le plus de temps possible. Et, dans cet exercice, il semble que le Nigérian Sunday Afolabi soit un véritable expert.

En effet, le médian de 23 ans a profité d’un corner accordé à ses couleurs pour… faire une petite danse, comme s’ils faisaient la fête avec les quelques supporters présents. Il s’est ensuite retourné pour se placer dans le rectangle. Mais, au moment de passer à côté d’un défenseur adverse, le Nigérian s’est écroulé avant d’effectuer pas moins de neuf roulades ! Une simulation tellement grotesque qu’elle semble tout droit sortie d’un sketch…