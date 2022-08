Proche-Orient: les partis gazaouis affirment leur unité contre Israël

L’un des buts avoués de l’attaque israélienne du 5 août était d’enfoncer un coin entre le Hamas, qui exerce un contrôle total sur Gaza, et le Djihad islamique, faction concurrente elle aussi présente dans l’enclave, qui réclame une attitude plus dure face à Israël. Depuis le début du siège de la bande, en 2007, la petite organisation n’a ni les moyens ni l’envie de contester l’incontournable leadership du parti islamiste. Elle reste pour ce dernier un allié, certes turbulent, mais indispensable. Ses cadres sont expérimentés sur les plans politique et militaire, et la proximité du Djihad islamique avec l’Iran et la Syrie en fait un relais indispensable pour le Hamas, plus proche de la Turquie et du Qatar. Comme tous les partis présents dans la bande, ils se coordonnent au sein de la Chambre d’opérations commune, mise en place en 2018.