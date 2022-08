Miha Gantar: 5 CD à la fois

Cinq albums en une fois. De la boulimie ? De la prétention de la part de ce jeune pianiste compositeur slovène installé à Amsterdam ? Pas vraiment. Ce que Miha Gantar a voulu faire, c’est présenter simultanément plusieurs aspects de sa musique et permettre ainsi à l’auditeur une expérience totale de son monde sonore.

Premier disque en solo : Origins of the pure. Une longue plage.

Second en duo, avec la chanteuse italienne Marta Arpini : Songs and serenades. Treize morceaux.

Troisième en trio avec Tijs Klaasen à la contrebasse et Tristan Renfrox à la batterie : A portrait of the Imaginary. Une seule plage.

Quatrième en quartet avec Gerry Hemingway, Christian Lillinger et Axel Dörner : Polymorphic Realities. Huit plages.

Cinquième en big band de 14 musiciens, dont Ben Van Gelder, Peter Mullen et Joris Roelofs : Dream Sequence nº5 – Alternate History of the Future. Un seul morceau.