Baignade à la Côte belge: les autorités appellent à la prudence ce week-end

Les sauveteurs de la Côte belge sont en alerte ce week-end. Ils appellent à la prudence, évoquant de grandes marées combinées à des vents forts, selon Sudinfo. La météo et les éléments naturels, combinés à la présence de la foule, peuvent devenir dangereux.

An Beun, secrétaire du Service intercommunal de sauvetage côtier de Flandre-Occidentale (IKWV), affirme : « Nous sommes en alerte. Non seulement à cause du beau temps et de la foule, mais aussi à cause de la combinaison avec les grandes marées ce week-end. »