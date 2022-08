Podcast – Chaleur, comment les communes veillent sur les plus fragiles

Par Sandrine Puissant Publié le 12/08/2022 à 15:31 Temps de lecture: 1 min

Le mercure grimpe et plusieurs communes ont mis en œuvre leur plan canicule. Le but est de veiller sur les personnes fragiles et isolées quand il fait très chaud. Des assistants sociaux passent de porte en porte. Pour Le Soir, François Hardy les a accompagnés. Il nous emmène avec eux dans leur tournée.

Découvrez « Grand Angle » dans votre podcast « À propos », qui est notre sélection de l’actualité, du lundi au vendredi dès 5 heures sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict). Retrouvez tous les podcasts du journal Le Soir sur https ://podcasts.lesoir.be.